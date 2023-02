Capela São José terá solenidade especial para homenagear seu padroeiro

A Capela São José preparou uma solenidade especial para homenagear seu padroeiro, que contará com 9 dias de novenas (9 a 17/03), duas missas solenes e um almoço de confraternização. As missas serão celebradas no dia 18/03, sendo a primeira às 7h, em seguida os fiéis poderão permanecer na Igreja em oração até às 18h, horário da segunda missa.

O almoço acontecerá no dia 26, com início às 12h, no salão da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus, na rua Bernardino Lemos, 20, bairro Costeira. O cardápio terá churrasco, coxa e sobrecoxa de frango assada, risoto, arroz branco, farofa e saladas variadas. O valor dos convites será de R$30, crianças até 7 anos não pagam e crianças de 8 a 12 anos pagam meia entrada. Os organizadores solicitam que as pessoas levem pratos e talheres. Mais informações pelo fone: (41) 3607-1111.