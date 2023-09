Capela São Miguel terá festa e festival de prêmios em louvor ao seu padroeiro

No próximo domingo (24/09) a Capela São Miguel, na localidade de mesmo nome, vai promover uma festa e festival de prêmios para comemorar os 141 anos do seu padroeiro.

Às 10h20 haverá uma Missa Solene com a participação do Coral Dzien Polski, às 12h será servido um delicioso almoço com churrasco, costelinha de porco, galeto, risoto, maionese, pierogi e saladas.

Na parte da tarde, a partir das 13h30, começa o festival de prêmios, o 1º vencedor poderá levar R$7.000, o segundo R$2.500 e o terceiro um celular (os prêmios em dinheiro poderão ser divididos no caso de haver mais de um ganhador). Serão 20 rodadas normais, três rodadas extras e ainda a rifa da bala, com nove prêmios. Cada cartela custa R$6 ou quatro por R$20. Durante o festival haverá venda de doces, salgados, chope e bebidas em geral.

Aqueles que não tiverem transporte para chegar até a festa, haverá ônibus saindo do Terminal da Vila Angélica nos horários das 11h30 e 13h, com retorno previsto ao término do festival de prêmios.

Edição n.º 1381