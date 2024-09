Capela São Miguel terá festa e festival de prêmios no dia 29 de setembro

Anote aí na sua agenda essa data: domingo, 29 de setembro! A Capela São Miguel irá promover uma festa e festival de prêmios em louvor ao seu padroeiro e você está convidado a participar. Uma missa solene será celebrada às 10h, pelos Padres Clóvis Marques e Antônio Mika, com a participação especial do Coral Dzien Polski.

Ao meio dia haverá um almoço com churrasco, costelinha de porco, galeto, risoto, maionese, pierogi e salada, e às 13h30 inicia o festival de prêmios, com cartelas unitárias a R$6 ou 4 por R$20. O primeiro prêmio será de R$7.500, o segundo R$2.500, o terceiro R$1.500. Serão 20 rodadas normais, com cinco prêmios em cada, duas rodadas extras também com cinco prêmios em cada, além da rifa do pirulito, com oito prêmios.

Toda renda do evento será revertida em prol da construção do novo barracão da Capela São Miguel, que está localizada na Rua Boleslau Bayer, 2500, em São Miguel.

Edição n.º 1431.