Capela São Sebastião arrecadou cestas básicas e roupas para famílias atingidas pelas chuvas

A Capela São Sebastião está sempre engajada em ações em prol do próximo. Recentemente, organizou uma campanha para arrecadar cestas básicas e roupas para atender as famílias de Araucária que foram atingidas pelas chuvas. Em uma ação relâmpago, arrecadou 30 cestas e várias peças de roupas.

“A Prefeitura fez a coleta do que conseguimos arrecadar, em parceria com a obra Evangelizar é Preciso, do Padre Reginaldo Manzotti. Agradecemos a todos que colaboraram”, disse Anderson Strugala Vaz Torres, coordenador pastoral.