Capela São Sebastião de Rio Verde Abaixo terá festa do padroeiro no domingo (15)

No próximo domingo (15/01), a comunidade de Rio Verde Abaixo, na área rural de Araucária, estará em festa para louvar o padroeiro São Sebastião. A programação inicia às 9h45 com uma carreata levando a imagem do santo padroeiro, com saída da residência de Silvestre Wojcik; às 10h30 será celebrada uma Santa Missa e às 11h30 começará a ser servido o almoço (churrasco, costelinha de porco, frango recheado, maionese, risoto e saladas).







No período da tarde, a partir das 13h30, a comunidade poderá se divertir no festival de prêmios. O primeiro ganhador levará para casa R$2.000, o segundo prêmio será de R$.1000, com um total de 26 rodadas normais e a rifa do pirulito premiado, com 10 prêmios.

As cartelas custam R$6 ou se levar 4 paga apenas R$20. Os organizadores reforçam que durante o festival de prêmios também haverá venda de salgados, doces, chope e bebidas em geral.