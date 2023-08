Capela São Sebastião recebe fieis para celebrar os 169 anos da Polícia Militar do Paraná

Dentre as comemorações do 169º aniversário da Polícia militar do Paraná, os policiais da 2ª Cia da PM de Araucária, do 17º Batalhão, participaram de uma Missa de Ação de Graças na noite desta quinta-feira, 10 de agosto, na Capela São Sebastião, no bairro Tindiquera. A celebração reuniu também os familiares e amigos dos policiais e contou com a presença do comandante da 2ª Cia, 1º Tenente Francimar de Moraes Zamierowiski.

Além de comemorar o aniversário da corporação, todos os presentes acompanharam um momento de reflexão e espiritualidade. Foi uma oportunidade ainda de as pessoas expressarem sua gratidão por mais um ano da notável trajetória da PMPR.

A Polícia Militar do Paraná foi criada em 10 de agosto de 1854 como uma unidade de Caçadores, com a denominação de Companhia de Força Policial. A história da Corporação é entrelaçada aos mais importantes episódios históricos do Paraná e sua atuação teve papel essencial no controle de revoltas militares internas, como a Revolução Federalista, de 1893, a Guerra do Contestado, de 1912, e até mesmo na Guerra do Paraguai.