Capela São Sebastião vai homenagear padroeiro com grande festa

No dia 26 de janeiro, a Capela São Sebastião vai homenagear seu padroeiro com uma grande festa e festival de prêmios. Serão 20 rodadas com mais de R$ 19 mil em prêmios, além de três rodadas extras. O primeiro prêmio será de R$ 10 mil, divididos em duas batidas de R$ 5 mil, e o segundo prêmio será de R$ 1.500, divididos em três batidas de R$ 500.

O festival de prêmios começa às 13h30, com cartelas a R$ 7 uma ou quatro por R$ 25, mas antes haverá uma cavalgada em louvor a São Sebastião, com saída às 8h15 da Capela e retorno no mesmo local. Às 10h30 será celebrada a Santa Missa e o almoço será servido às 11h30, tendo no cardápio um delicioso churrasco, galeto, risoto, maionese e saladas (levar pratos e talheres).

Ainda durante a festa o público poderá participar do leilão de três leitões. A Capela São Sebastião fica na área rural de Espigão Alto.

Edição n.º 1448.