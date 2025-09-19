Neste sábado, 20 de setembro, a Capela Senhor Bom Jesus, da área rural do Tietê realizará uma benção de sementes, alimentos e plantas na missa da criação. Os fieis convidam a comunidade para participar dessa ação, que acontecerá às 16h30.

“Será um momento de fé, gratidão e cuidado com a nossa Casa Comum, celebrando a vida que Deus nos concede através da natureza”, descreve a organização do evento.

A Capela está localizada na Avenida Pedro Eusébio Lemos, km 18, na área rural do Tietê. Não se esqueça de levar suas sementes, alimentos e plantas para serem abençoadas.