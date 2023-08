Capela Senhor Bom Jesus terá festa e festival de prêmios para celebrar o dia do padroeiro

A comunidade de Guajuvira estará em festa no domingo, 6 de agosto, para comemorar o dia do padroeiro da Capela Senhor Bom Jesus. Uma programação especial foi preparada para a dia e o início está marcado para às 9h30 com a celebração de uma Santa Missa, seguida por uma procissão motorizada com a imagem do padroeiro e benção de veículos. Às 12h acontece o almoço regado a uma deliciosa costela fogo de chão, costelinha de porco, risoto, maionese, saladas, chope e outras bebidas (levar pratos e talheres).

No período da tarde, a partir das 13h30, terá início o festival de prêmios, sendo o primeiro de R$4 400, o segundo R$1 100 e o terceiro R$500. O festival terá um total de 20 rodadas normais e duas rodadas extras, com muitos prêmios em dinheiro. As cartelas custam R$6 ou cinco por R$20. Durante o festival de prêmios haverá venda de doces e salgados e ainda jogo de argolas.

A partir das 18h acontece uma matinê com entrada franca, animada pelo grupo Tipo Fandangueiro. MB

Edição n. 1374