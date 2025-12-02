O bairro Capela Velha será o local escolhido para a instalação de uma unidade da Arena Brasil, conforme confirmação obtida na última quarta-feira (26). O município está entre as 15 cidades do Paraná contempladas pelo programa do governo federal, que prevê a construção de estruturas voltadas ao esporte e ao lazer.

A inclusão de Araucária no projeto ocorreu após cadastro realizado pelo Departamento de Contratos e Convênios da Secretaria Municipal do Planejamento (SMPL). Segundo a secretaria, a arena será construída na Rua Cisne, no Capela Velha.

As Arenas Brasil incluem campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, pista de caminhada e parque infantil. Cada unidade recebe investimento de R$ 1,5 milhão. Em todo o país, serão implantadas 260 arenas.

No Paraná, além de Araucária, os municípios contemplados são: Campo Largo, Campo Mourão, Capanema, Chopinzinho, Corbélia, Fazenda Rio Grande, Guarapuava, Loanda, Marechal Cândido Rondon, Pato Branco, Quedas do Iguaçu, São José dos Pinhais, Sarandi e Terra Roxa.

Para o secretário municipal de Planejamento, Alberto Mario Silva Jr., a confirmação representa um passo importante para ampliar a oferta de espaços públicos no município, “esta arena é muito bem-vinda, vai se tornar um importante espaço de convivência e recreação para a população do Capela Velha, um dos bairros mais populosos da nossa cidade, mas que tem uma carência muito grande de áreas de lazer adequadas”, afirmou.