Capela Velha ganha posto avançado para pronto atendimento pediátrico

Desde segunda-feira, 8 de maio, já está funcionando numa ala da Unidade Básica de Saúde Silvio Skraba, no Capela Velha, o posto avançado para pronto atendimento pediátrico. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30 e é voltada para crianças de zero a doze anos.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA), o serviço funcionará em salas específicas da UBS Industrial e será como uma espécie de pronto atendimento de baixa complexidade neste período de alternância de temperaturas que levam ao aumento da procura por consultas pediátricas no Pronto Atendimento Infantil (PAI), que fica anexo ao Hospital Municipal de Araucária (HMA).

A expectativa da Secretaria de Saúde é manter esse posto avançado na UBS Industrial por um período de quatro meses. A equipe mínima responsável pelo serviço é composta por três técnicos de enfermagem, dois enfermeiros e dez médicos, entre generalistas e pediatras. Eles trabalham em escala, de modo que sempre haja pelo menos um profissional em cada um dos quatro consultórios montados no polo, que funciona onze horas por dia cinco dias por semana. Para ter acesso a esse pronto atendimento basta se dirigir ao local, não havendo a necessidade de prévia marcação de consulta.

A Secretaria destacou ainda que o posto avançado não tem a mesma estrutura de uma unidade de pronto atendimento de urgência e emergência. Assim, em casos mais graves, as pessoas devem seguir procurando o PAI. O polo da UBS Industrial é recomendado para aqueles casos em que a criança apresenta febre (temperatura acima de 37,5ºC ou mais); hipotermia (menos do que 35,5ºC); secreção do ouvido; manchas na pele; constipação intestinal; dor abdominal recorrente; dor leve de qualquer natureza; escabiose (sarnas); recusa alimentar, prostração ou desidratação; perda de peso; fraqueza; náuseas e vômitos; diarreia; pediculose (piolhos); tosse seca ou produtiva; sintomas gripais (coriza, dor de garganta); realização de testes de COVID-19; e conjuntivite.

No primeiro dia de atendimento no posto avançado foram realizadas 31 consultas. Já no segundo o número subiu para 51. Até o fechamento desta matéria não havia dados com relação ao terceiro dia.

Embora esteja funcionando na UBS Industrial, o posto avançado atende pacientes de qualquer região da cidade. A escolha do Capela Velha para sua instalação aconteceu porque aquela é a localidade da cidade que reúne o maior número de pacientes que normalmente procuram o PAI com casos leves.

É importante lembrar também que o PAI continua atendendo normalmente todo e qualquer tipo de pacientes pediátrico. No local, porém, existe uma classificação na prioridade do atendimento de acordo com o estado de saúde do usuário.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1362