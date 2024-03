Capela Velha recebe a 7ª edição da Páscoa Solidária no domingo (31)

No domingo (31/03), a partir das 14h, o bairro Capela Velha vai receber um evento especial que promete levar muita diversão e alegria aos moradores. Será a 7ª edição da Páscoa Solidária, organizada pelo Grupo Amigos do Bem de Araucária, com atrações imperdíveis para toda a família.

Tendo como palco a Avenida Avestruz, o evento contará com o show da dupla Guilherme & Gabriel e do cantor Matheus Souza, apresentação do robô de led, cama elástica, piscina de bolinha, touro mecânico, castelo inflável e cover da dupla de palhaços Patati Patatá. O coelhinho da Páscoa também estará presente para adoçar ainda mais a festa.

A expectativa dos organizadores é superar a marca alcançada na última edição da festa, que atraiu um público de cerca de mil pessoas.