As capelas de Araucária que carregam o nome de São Sebastião, prepararam uma extensa programação de festas em louvor ao padroeiro e convidam toda comunidade araucariense para participar.

Na Capela do Jardim Alvorada o primeiro dia do tríduo acontece no sábado (17), às 18h30, com Missa celebrada pelo Padre Marco Aurélio. No domingo (18), às 19h, o Padre Arno fará a celebração da Missa; na segunda-feira (19), às 19h30, o celebrante será o diácono Toninho; e na terça-feira (20), o Padre Clóvis celebra a Santa Missa do padroeiro às 19h30.

Na Capela de Rio Verde Abaixo, o domingo (18) será de festa, com celebração da Santa Missa em louvor ao padroeiro às 10h. Mas antes disso, haverá a concentração e benção dos cavaleiros que virão de cavalgadas partindo das capelas do Formigueiro, Guajuvira e Botiatuva às 08h, e ainda a benção de veículos, às 09h30. Às 11h30 começa a ser servido o almoço com churrasco, costelinha de porco, risoto, farofa, frango assado, maionese e saladas.

O festival de prêmios inicia às 13h30 e o primeiro será de R$4.000, o segundo de R$1.000, além de outras 22 rodadas normais e a rifa do pirulito premiado com dezenas de brindes. As cartelas custam R$6 e se levar quatro paga R$20.

Na Capela São Sebastião de Rio Verde Acima (Faxinal do Tanque) haverá a Santa Missa em louvor ao padroeiro no domingo (24), às 17h.

Na Capela do Tindiquera o tríduo acontece nos dias 17 e 19, às 19h30, e no dia 18 será às 10h. No dia 20 será celebrada a Santa Missa em louvor ao padroeiro, às 20h. E na Capela São Sebastião, Localizada no interior do Espigão Alto, haverá a Santa Missa no dia 25, às 10h da manhã, sem nenhuma outra festividade.

Já na Capela do Capinzal, o tríduo começa no sábado (17), às 19h30 e ainda haverá a celebração da Santa Missa pelo Padre Eder Lourenço, com liturgia da comunidade de Capoeira Grande. No domingo (18), às 19h30, tem o segundo dia do tríduo com a Missa celebrada pelo Padre Francisco Mazur e na segunda-feira (19), às 19h30, o celebrante será o Padre Leandro Maeski. Na terça-feira (20), acontece a procissão saindo da Capela do Capinzal às 18h45, e após a procissão terá a Santa Missa.

Ainda na terça-feira (20), após a Missa, a Capela do Capinzal fará uma confraternização e pede que as mulheres colaborem levando um prato salgado e os homens um refrigerante. Nesse dia também haverá venda do bolo com medalhinhas de São Sebastião.

Edição n.º 1498.