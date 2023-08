Capítulo DeMolay convida todos para a 1ª Feijoada da Cavaleiros do Iguaçu

Ainda não pensou no almoço de sábado? Que tal desfrutar de uma deliciosa feijoada no conforto da sua casa? Se gostou da ideia, anota aí: no sábado, dia 19 de agosto, o Capítulo DeMolay Cavaleiros do Iguaçu nº 1208 vai promover uma feijoada, servida na modalidade “take away”, ou seja, para retirada no local.

O valor da marmita é R$ 65,00 e vem incluso 1 litro de feijoada (o equivalente a uma marmita grande), acompanhado por arroz, vinagrete, farofa e laranjas. O endereço para retirada fica na rua Major Sezino Pereira de Souza, 524, no Centro e não haverá consumo de alimentos no local.

O dinheiro arrecadado com a venda das marmitas será revertido para que os meninos do Capítulo DeMolay possam realizar suas atividades filantrópicas e também para ajudar a custear a viagem para o evento CEOD – Congresso Estadual da Ordem Demolay que será realizado em outubro, em Francisco Beltrão.

Edição n.º 1375