Capivara é flagrada andando pelo centro de Araucária. Saiba o que fazer nesses casos

Na noite do último sábado, 21 de dezembro, um morador de Araucária avistou uma capivara adulta circulando pela Avenida Victor do Amaral, na região central da cidade. O animal estava visivelmente assustado e não sabia para qual direção seguir, já que estava em um local com um fluxo frequente de ônibus e carros, mesmo sendo de madrugada.

A veterinária Jacqueline, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), explica que considerando a localização, a capivara teria vindo do rio Iguaçu, ou das cavas que ficam ali pela região. “Geralmente, elas saem de seu habitat para buscar comida ou acasalar, ainda mais no período da noite. Considerando que ela estava sozinha, provavelmente estaria em busca de comida”, diz.

Ela ainda relata que nessas situações as pessoas devem evitar contato com a capivara, já que se trata de um animal silvestre e não dá para prever como ela irá reagir com humanos. Se o animal estiver em um local de difícil acesso, a pessoa deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros para realizar o resgate. “Caso o animal esteja dentro de casa, preso em algum local, ou machucado, deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), ou diretamente com o Instituto Água e Terra (IAT) para os devidos cuidados”, explica a veterinária.

Serviços

Para acionar a SMMA, deve entrar em contato pelo número (41) 3614-7480. A Secretaria está localizada no interior do Parque Cachoeira, na rua Guanabara, 2-74, no bairro Iguaçu. Para acionar o Instituto Água e Terra (IAT), deve entrar em contato pelo número (41) 3213-3700, ou (41) 3304-7000.