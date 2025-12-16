A equipe de Capoeira de Araucária participou no domingo (30), em Ponta Grossa, de uma etapa do Circuito Municipal, representando o município em mais uma competição regional. O evento foi realizado pela Associação Caminho Certo (ACC) e Associação Brincapoeira (ABC), em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes.

Vários participantes deram um verdadeiro show de talento e técnica durante o dia de lutas. Os capoeiristas araucarienses se destacaram e nove retornaram para casa com medalhas, celebrando mais um excelente resultado para a equipe.

MEDALHAS DE OURO

Danielli Souza Araújo
Pedro Lucas Moreira de Melo
Gabrielle Paulini de Oliveira

MEDALHAS DE PRATA

Ana Gabriele Lima Sá
Annie Gabriele Santos do prado
Kauan Ferreira do Prado
Pietro Souza Rodrigues D’ Andrade
Carlos Alberto de Almeida Júnior

MEDALHA DE BRONZE

Gusttavo Henrique SÁ de Oliveira

Edição n.º 1494.