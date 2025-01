Capoeiristas araucarienses se preparam para o Campeonato Mundial Muzenza de Capoeira

Araucária estará presente no Campeonato Mundial Muzenza de Capoeira, que vai acontecer do dia 31 de janeiro a 02 de fevereiro, a partir das 10h, no Ginásio do Tarumã, em Curitiba. Promovido pelo Grupo Muzenza de Capoeira, com apoio da Superliga Brasileira da modalidade, o evento entra na sua 12ª edição e reunirá grandes mestres capoeiristas.

Marcelo Isaias Sampaio, o Mestre Canarinho, disputará na Categoria Master; Emanuelly Machado da Cruz e Eliabe Vinicius Evangelista dos Santos na Categoria Infantil Mista de 7 a 9 anos; Pedro Lucas Moreira de Melo e Augusto Emanuel Evangelista dos Santos, na Categoria Juvenil de 13 a 15 anos.

Canarinho explica que na Categoria Master a preparação tem um peso grande, devido ao formato das disputas propostas pela competição. Porém, o que irá definir serão detalhes, uma vez que todos os capoeiristas desta categoria são mestres e já tem experiência em competições.

“As expectativas são as melhores possíveis, porque nos preparamos e estamos muito focados. Tivemos dias de muita chuva e não faltamos com nosso compromisso de treinar. Foram treinos intensos, em alguns dias as dores tomavam todos os músculos e articulações, ainda assim não aliviamos na prática. Eu acredito que o resultado será apenas consequência de toda essa dedicação que tivemos ao longo desses dias. Particularmente venho me preparando desde novembro do ano passado, pois sei que a resistência nas finais conta muito. Será na melhor de três, então se eu ganhar duas, elimino o adversário. Estou preparado para dar um show”, diz o Mestre.

Edição n.º 1450.