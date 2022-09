Capoeiristas da SMEL se destacaram na 8ª Taça Tamandaré

A equipe de capoeira da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer participou no domingo (18/09) da 8ª Taça Tamandaré e obteve excelentes resultados. Além de conquistar o 1º lugar por equipe, o Município teve dois campeões absolutos e ainda faturou mais 5 medalhas de ouro, 5 de prata e uma de bronze.



Marcelo Isaias Sampaio, o contramestre Canarinho, e Gabrielle Paulini de Oliveira ganharam medalhas de ouro nas categorias individuais e também foram os campeões absolutos do masculino e do feminino, respectivamente. Também conquistaram medalhas de ouro os capoeiristas Gusttavo Henrique Sá de Oliveira, William Mateus Azevedo Dias e Pedro Lucas de Melo.



Marialice Cansian, Gustavo de Oliveira Maia, Camili Vitória Pereira de Oliveira, Ana Gabriele Lima Sá e Igor Willian Pires Rodrigues ficaram com a prata e Maria Eduarda dos Santos ficou com o bronze.



Sobre a competição



A 8ª Taça Tamandaré de Capoeira foi organizada pelos Mestres Melo e Luizinho, com parceria da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer daquele município. A competição aconteceu no Ginásio de Esportes Buzatão e contou com um público de aproximadamente 1.500 pessoas e 170 atletas de Curitiba e região metropolitana e de outros estados.