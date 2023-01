Capoeiristas de Araucária participarão do 11º Campeonato Mundial Aberto de Capoeira Muzenza 2023

Três capoeiristas de Araucária irão participar do 11º Campeonato Mundial Aberto de Capoeira Muzenza 2023 que começa nesta quinta-feira (26/01) e vai até domingo (29), na Praça Oswaldo Cruz, em Curitiba. Marcelo Isaías Sampaio (Canarinho) irá disputar na categoria Master, Contramestres e Mestres de 40 a 46 anos; Carlos Henrique Bueno na categoria 6 a 8 anos; e Pedro Lucas Moreira de Melo na categoria 9 a 12 anos. O campeonato é uma realização do Grupo Muzenza de Capoeira, filiado à Superliga Brasileira da modalidade.

O contramestre Canarinho, que comanda os treinos da equipe, disse que os últimos dias foram de intensa preparação. Os três treinaram todos os dias, no Parque Cachoeira, com chuva na maioria deles, alguns dias enfrentando o frio, treinando na grama na areia e até mesmo no asfalto em torno do campo. “Minha preparação foi específica, pois iniciei três meses antes, fiz corridas para aumentar a resistência fisiológica, os jogos foram mais objetivos para melhorar minhas técnicas, cuidei da alimentação nesses 90 dias, diminui o peso e bati as metas”, relata.

Canarinho ressaltou que se sente preparado, mas sabe que é um campeonato de altos riscos, onde não se pode ter erros, devido à complexidade e potência dos chutes e o nível dos atletas. “A maioria já está na capoeira cerca de 20 a 30 anos, ou seja, é muita experiência envolvida. Nesse processo de finalização, agradeço meu Mestre, minha família, meus alunos que me ajudaram muito nos treinos e todos apoiadores e patrocinadores”.