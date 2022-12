Cara de pau, ladrão que tomou banho na casa das vítimas é preso pela GM trepado no telhado

Nesta quarta-feira, 28 de dezembro, a Guarda Municipal realizou a prisão em flagrante de um homem que havia roubado a casa de uma família no jardim Tupy.







Conforme o relatório, ao chegar em casa um rapaz se deparou com o ladrão na sala. O ladrão ainda ameaçou o adolescente dizendo que se ele corresse, iria lhe dar um tiro. Como havia uma grade entre os dois, o garoto correu e pediu ajuda aos vizinhos que chamaram a GMA.

Ao chegar ao local, o bandido já havia fugido. Imediatamente os agentes da Guarda acionaram outras equipes e o Pelotão de Motos da corporação, que encontraram o ladrão escondido no telhado de uma casa próxima.

O sujeito recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a delegacia em seguida. Ainda conforme apurado com as vítimas, o bandido já havia invadido a casa no dia anterior e furtado um notebook e outros pertences da família. Na maior cara de pau, o sacana ainda teria feito um lanche dentro da residência e tomado banho.