Caras-de pau: homens presos por assédio de menores alegaram ter sido apenas “brincadeira”

A Guarda Municipal de Araucária prendeu dois indivíduos por assédio a menores de idade, em duas situações diferentes. A primeira ocorrência aconteceu no interior do Terminal Central de Araucária, quando uma equipe da GMA estava em patrulhamento e foi abordada por alguns passageiros do transporte público. Eles relataram que um homem havia assediado uma menina de 15 anos no interior do ônibus. O sujeito, quando questionado sobre a situação, se declarou inocente e relatou ter feito apenas uma brincadeira com a menor de idade.

A menina disse aos policiais que o homem teria feito elogios a ela, e que quando tentou sair do transporte, ele foi atrás dela e segurou seu ombro, a impedindo de desembarcar. Uma testemunha que estava no momento e presenciou toda a situação, relatou que percebeu a movimentação e confrontou o indivíduo que teria dito ser pai da garota. O homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Na outra ocorrência, segundo informações, a menina de 11 anos teria chegado em casa, no bairro Capela Velha, e contado o ocorrido à sua madrinha. Conforme o relato da menor, ela estava dormindo na casa de sua avó, quando acordou com sua calça e sua roupa íntima abaixadas, e viu seu tio ao lado da cama com a genitália à mostra.

A madrinha da vítima contou a equipe da GMA que não havia sido a primeira vez que o homem de 26 anos teria cometido algo do tipo. Sendo assim, os policiais foram até a residência da vó da garota e o homem foi preso. Posteriormente foi encontrado com ele uma quantia de maconha. O sujeito não negou o abuso físico e disse ter sido apenas uma brincadeira com a sobrinha.