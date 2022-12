Carateca Anderson Silva ganha bronze no Brasileiro de Parakarate

O atleta araucariense Anderson Silva conquistou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Karatê – Master e Parakarate, realizado entre os dias 7 e 12/12, na cidade de Caucaia, em Fortaleza. Anderson enfrentou adversários experientes, mas também travou uma luta à parte contra o calor escaldante que fez no CT Karatê do Brasil.







Para o técnico João Carlin Padilha, Anderson lutou muito bem o kata, mas seus adversários apresentaram algumas técnicas diferentes e isso contou a favor deles na pontuação. “Agora vamos evoluir também, iniciar uma nova fase de treinamentos, para buscar resultados ainda melhores nas próximas competições”, disse o sensei.

O Brasileiro de Parakarate foi organizado pela Confederação Brasileira da modalidade e reuniu atletas de vários estados do país.

Foto de: Divulgação.