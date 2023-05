Caratecas conquistaram 19 medalhas no Campeonato Paranaense

A delegação de Araucária, composta por 30 atletas, fez bonito na primeira fase do Campeonato Paranaense de Karatê, realizada no sábado (20/05), na cidade de Campo Mourão. Na volta pra casa, a bagagem dos caratecas veio mais pesada por conta das medalhas conquistadas – no total foram 9 de ouro, 2 de prata e 8 de bronze.

Os atletas que conquistaram ouro foram Paola Santos com três medalhas (categorias Kata Máster, Kumite Sênior 55kg e Kumite Master), Esmeralda Ramos Marques de Oliveira Fernandes, Aron David Alcala (duas medalhas nas categorias Kata e Kumite), Matheus Krachinski de Macedo, Wellington Aparecido Lopes Correa e Anderson Aparecido Silva. Os caratecas Melissa Siqueira Lechenacoski e Enrique Santos Valindorff ganharam medalhas de prata.

Já as medalhistas de bronze foram Moisés Alcala, João Guilherme, Keirrison Miguel de Oliveira, Wesley Wanto dos Santos, Thalita Teles Mattos, Luciano Nunes, Julia Santos Valindorff e Safira Ramos Marques de Oliveira Fernandes.

A competição é organizada pela Federação Paranaense da modalidade e compreende quatro etapas que são somatórias para apontar os campeões paranaenses. As próximas etapas serão realizadas em Paranaguá, Cascavel e Foz do Iguaçu.

Edição n. 1364