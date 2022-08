Caratecas de Araucária conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro

A atleta Emilly Amorim Cordeiro ganhou medalha de ouro e garantiu vaga para a etapa final da competição

A equipe de karatê da Prefeitura de Araucária teve uma excelente participação na etapa classificatória do Campeonato Brasileiro de Karatê, que aconteceu em Londrina, entre os dias 17 a 20 de agosto. A delegação da cidade era composta por 15 atletas, que competiram em categorias diversas, e quatro deles ganharam medalhas.

O destaque ficou com a carateca Emilly Amorim Cordeiro, que foi campeã na categoria sub21 (menos de 55kg) e garantiu vaga para a final do campeonato, que acontecerá no mês de outubro, em São Paulo. “Essa vitória significou muito pra mim, pelo fato de eu estar estreando em uma categoria nova. Fiquei super feliz porque na minha primeira competição nacional pelo adulto, eu medalhei”, festejou Emilly.

Além dela, conquistaram medalhas de bronze os atletas Yan Miguel (categoria sub12 – menos de 40kg), Robert Bueno (categoria cadete) e Kauane Caustron (categoria Junior + 59kg). As vitórias da equipe araucariense ajudaram a deixar o Paraná em terceiro lugar no ranking nacional. Ao todo, o Estado competiu com 200 atletas.

Foto – divulgação

Texto: Maurenn Bernardo