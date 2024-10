Caratecas de Araucária faturaram 27 medalhas no Estadual de Karatê

A delegação de karatê de Araucária foi até São José dos Pinhais no último final de semana, dias 28 e 29 de setembro, e faturou nada menos do que 27 medalhas. Foram 8 de ouro, 9 de prata e 10 de bronze arrematadas na terceira etapa do Campeonato Paranaense de Karatê, organizado pela Federação Paranaense de Karatê – FPK.

Agora eles vão se preparar para a fase final da competição, que será entre os dias 30 de novembro a 1º de dezembro, em São José dos Pinhais. Acompanhe o quadro de medalhas conquistadas pelos atletas araucarienses.

Medalhas de ouro Safira Ramos Aaron Matheus Henrique Silva de Lima Anderson Silva Tratorzinho Mayara Wellington Correa (duas) Edson Marques

Medalhas de prata Keirrison Oliveira Thalita Teles Mattos Thalita Teles Mattos Joel Scarin Filho Ester Cassiane Rodrigues Carvalho Raquel Prestes David Edson Dieikon Santos Douglas Gomes Aristides

Medalhas de bronze Julia Valindorff Nyonara Dias Isabela Magagnin Yasmin Nathalia Moreira da Silva Graziely Berger Wesley Wanto Robert Santos Bueno Davi Luiz Paola Lubes Karen

Outras três caratecas conquistaram medalhas em suas categorias:

Safira – ouro Thalia – prata Izabel – bronze

Edição n.º 1435.