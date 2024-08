Caratecas de Araucária ganharam 18 medalhas na Copa Aldo Lubes

Os caratecas de Araucária se saíram muito bem na Copa Aldo Lubes, realizada no sábado (27/07), em São José dos Pinhais. Eles faturaram 18 medalhas, sendo três de ouro, oito de prata, e sete de bronze. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Karatê e pela Federação Paranaense de Karatê e envolveu as categorias Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Cadete, Júnior, Sub-21, Sênior e Master.

Raquel Prestes conquistou o bronze no Open Sênior e a prata na Copa Sub-21 (-55kg); Keirrison de Oliveira ganhou prata no kumite Junior (-61 kg); Moisés a prata no Kata individual masculino Cadete; Diego Felipe Mesgaliski o bronze no kumite Sênior masculino (-75).

Nyonara Dias Silva foi bronze na categoria Junior (-59kg); Julia Santos Valindorff prata na Júnior (+59kg); Wesley Wanto dos Santos bronze na Júnior (+76kg); Pedro Henrique Rosa ganhou dois bronzes no kata e kumite – categoria 10 a 12 anos; Mayara Moniz foi ouro na categoria 15 a 16 anos Novos; Maria Luiza Afrânio a prata no kata, categoria 9 anos; Kauê Cardoso o ouro no Kata Sênior kata PCD; Edson Marques a prata no kumite Master; Joel Scarin Filho o bronze no Sênior kata e prata no Sênior kumite (+84kg); Nicolas Henrique Carvalho Morosini a prata no Cadete (-63kg); Matheus Henrique Silva de Lima o ouro no Kumite Júnior (+76 kg).

Edição n.º 1426.