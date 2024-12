Caratecas de Araucária realizam exame de graduação em faixa preta

No último final de semana, cinco caratecas de Araucária realizaram o exame anual de faixa preta, organizado pela Federação Paranaense da modalidade, que aconteceu em Curitiba. Seu Aildo, de 70 anos, foi o destaque do grupo, ele fez exame de 1º Dan faixa preta, provando a todos que nessa vida nunca é tarde para fazermos o que desejamos. Além dele, Gabriel Padilha fez exame de 3º Dan da faixa preta, Letícia o exame do 2º Dan da faixa preta, David Edson o exame de 1º Dan faixa preta, e César o exame de 3º Dan da faixa preta.

O exame de faixa preta no karatê representa um marco de respeito e autoridade, além de ser um símbolo de perfeição. É alcançado pelo atleta após anos de dedicação, prática e compreensão dos princípios do karatê.

“Os exames de faixa são importantes para manter os padrões de qualidade dentro da arte marcial, garantindo que os praticantes avancem apenas quando estiverem prontos. E nossos caratecas estão. Parabéns a todos que conquistaram as graduações”, disse o sensei João Carlin, que pratica karatê há 35 anos e 6º Dan na faixa preta.

