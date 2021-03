Carceragem da DP permanecerá no prédio antigo, sob gestão do Depen

Compartilhe esta notícia:

Após mudança, presos vão permanecer no prédio antigo,

sob responsabilidade do Depen. Foto: Everson Santos

A notícia recente de que a Delegacia de Polícia e a Delegacia da Mulher de Araucária deverão ocupar a antiga sede da Banda Municipal de Araucária, localizada perto do terminal central de ônibus, gerou dúvidas entre a população. Isso porque muitos pensaram que a carceragem também seria transferida para o novo endereço, fato que não vai ocorrer.

O prédio no Centro vai abrigar apenas o setor administrativo da DP e os policiais civis se dedicarão integralmente ao trabalho de investigação e atendimento à população. Já a carceragem, permanecerá no prédio antigo, na rua Doutor Honestalio Guimarães, que ficará sob responsabilidade do Departamento Penitenciário (Depen). Sendo assim, os presos que estavam sob custódia da Polícia Civil agora estão sob gestão do sistema penitenciário.

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021