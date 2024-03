Carlin organiza rifa para bancar participação no Iron Man de Floripa

O Iron Man é uma das provas mais cobiçadas pelos atletas de todo o mundo. Um desafio que muitos querem enfrentar, mas nem todos tem coragem. O atleta araucariense João Carlin Padilha é um dos muitos que decidiu encarar de frente o Iron.

Ele irá participar da 22ª edição da maior prova de triathlon da América Latina, que será realizada no dia 29 de maio, em Florianópolis. Em um cenário exuberante, o Iron irá reunir representantes de mais de 40 países.

A prova compreende as distâncias de 3,8 km de natação, 180 km de ciclismo e 42km de corrida. A etapa brasileira é parte de um circuito mundial, com mais de 50 provas pelo mundo, em todos os continentes. “É uma prova extremamente desafiadora e que exige muita preparação para concluir. Requer um alto investimento financeiro e já faz um ano que estou em preparação específica para esse grande dia. Ao longo do ano são traçadas algumas provas testes para ajustes e melhoria no desempenho, não é nada fácil, mas é possível realizar esse sonho. Treinamos em média três horas por dia e no final de semana geralmente de 5 a 6 horas. No sábado passado, por exemplo, foram 5h30 de pedal e mais 5km de corrida e no domingo 24km de corrida”, relata Carlin.

Para arrecadar recursos e conseguir bancar o investimento financeiro necessário, o atleta está rifando uma Bike Oggi Hacker HDS. Cada bilhete custa R$10 e quem quiser poderá entrar em contato pelo fone (41) 41 99938-1478.

