Carniça luta nesta quinta-feira, 29, no 8º Grand Prix Nação Cyborg

Carniça está preparado para derrubar o oponente e carimbar seu passaporte para o Bellator. Foto: divulgação

O lutador Arivaldo “Carniça” tá que é só ansiedade para a luta desta quinta-feira, 29 de julho, na grande final do 8º Grand Prix Nação Cyborg, em Curitiba. Está compenetradíssimo nos treinos e disposto a entrar no octógono para nocautear o oponente Wagner Lima. Além de buscar a vitória nesta competição, considerada uma das mais importantes no Brasil, Carniça pretende carimbar seu passaporte para o Bellator, evento norte-americano de MMA. “Se eu vencer a luta nesse GP, estarei no Bellator. Então, vamos pra cima!”, disse o atleta. Nesta quarta-feira, dia 28, Carniça participou da pesagem dos lutadores.

A luta do araucariense poderá ser acompanhada ao vivo pelo facebook, no link www.facebook.com/nacaocyborg/ “Agradeço a meus patrocinadores Clínica Linnus, New Street Suplementos, Açougue Bela Vista, Restaurante Bonanza, Hotel San Gabriel, Benefit Natação, Academia Body Fitness, Alivi Clínica Odontológica, Sammara Tour, Fisioterapia Carolina Suzuki, Mouthex Protetores Bucal, Pixel Visual, Akira Suzuki, Tsuru e Araucar Locação de Veículos”.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021