Carniça perde luta no FFC81 e voltará ao octógono em novembro

O araucariense Arivaldo Lima da Silva, o Carniça Pit Bull, participou do Fighting Championship – FFC 81, e apesar de ter feito uma excelente luta, acabou perdendo para o oponente Rodrigo Vera, o El Gato Loco. O combate aconteceu no dia 25 de setembro, no Centro de Convenções de Barranco, em Lima, no Peru.

“Não saí com a vitória, porém estou contente com o que apresentei. Fiquei quase dois anos sem lutar e fui convidado para esta luta duas semanas antes do evento, tive pouco tempo de preparação, sendo que meu adversário era nada mais do que o atual campeão do FFC. Independentemente do resultado, é gratificante poder retornar aos campeonatos”, declarou o lutador.

Carniça e Gato Loco lutaram na categoria Peso Pluma. O combate teve três rounds e não faltaram “pancadas” de ambos os lados. “Não consegui finalizar e nem nocautear o El Gato Loco e acabei perdendo nos pontos. Mas essa guerra já acabou e estou me preparando para minha próxima batalha, que será em Buenos Aires, em novembro”, afirmou.

Edição n.º 1435.