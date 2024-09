Carniça Pit Bull promete “degolar” o oponente El Gato Loco no FFC 81

Arivaldo Lima da Silva, o Carniça Pit Bull, ex-Bellator, será o protagonista da batalha estelar contra o oponente Rodrigo Vera, o El Gato Loco, no Fusion Fighting Championship – FFC 81. O evento acontecerá no dia 25 de setembro, no Centro de Convenções de Barranco, em Lima, no Peru. Carniça e Gato Loco vão lutar na categoria Peso Pluma.

O oponente de Carniça é o atual campeão do FFC, porém não será uma disputa de cinturão devido ao pouco tempo de preparação para que os lutadores conseguissem atingir o peso necessário.

O araucariense recebeu o convite há menos de um mês, porém disse que está preparado. “Estou sempre focado e me preparando para as lutas. Eu treino de domingo a domingo, não fico parado nenhum dia, estou sempre na expectativa de aparecer alguns eventos como esse do Peru, porque geralmente a organização chama os lutadores em cima da hora, então não dá pra vacilar. Estou montando uma estratégia legal pra trazer essa vitória pro Brasil”, promete o lutador.

Edição n.º 1432.