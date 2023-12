Carreata de Natal organizada pelos atletas Maicon Sulivan e Leandro Silva foi um sucesso

Na última segunda-feira, 25 de dezembro, dia que é comemorado o Natal, uma carreata para distribuir doces para as crianças foi realizada.

Essa foi a 9° edição da Carreata Amigos do Bem, que conseguiu distribuir cerca de 12 mil kits para as crianças de Araucária. Além de doces, também foram entregues brinquedos, para a felicidade da criançada.

Esse projeto é coordenado pelos atletas internacionais Maicon Sulivan e Leandro Silva, que também são fundadores do grupo de atletas Esquadrão Alfa Speed. Além disso, Maicon também é presidente da associação de moradores do Jardim Monalisa.

A ação social acontece anualmente e começou com um projeto entre amigos e família. Atualmente uma equipe da a vida a carreata.

As arrecadações de doces e brinquedos são feitas através de projetos esportivos, além de doações. Esse ano foi feito um treino de Duathlon e um torneio de futsal no Jardim Monalisa que tiveram como objetivo a arrecadação para a carreata.

“Agradecemos a todos os participantes, todos os doadores. Esperamos que o pessoal nos acompanhe para a 10° edição do próximo ano. E esse ano fez 10 anos do grupo Esquadrão Alfa Speed, que também ajuda com a arrecadação de doces, brinquedos e cestas básicas”, agradece o atleta Maicon Sulivan.

Victória Malinowski. Edição n.º 1395