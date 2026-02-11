Araucária recebeu nesta semana, no Parque Cachoeira, a “Expedição do Conhecimento”, uma carreta interativa que leva conteúdos lúdicos sobre água, energia e sustentabilidade. A iniciativa já está recebendo visitas agendadas de estudantes da rede de ensino do município, mas nesta quarta-feira, 11 de fevereiro, o espaço estará aberto gratuitamente para toda a comunidade.

A visitação aberta ocorre em razão do feriado municipal que marca os 136 anos de Araucária e integra a programação oficial de aniversário do município. O público poderá visitar a carreta das 10h às 12h e das 13h às 20h, no Parque Cachoeira.

A ação é uma realização da Itaipu Binacional e do Itaipu Parquetec, com apoio da Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SMED).

De acordo com a organização, a experiência é totalmente interativa e dividida em três etapas. A primeira apresenta uma visão ampla do universo, da Terra e do meio ambiente, abordando também os impactos das ações humanas no planeta. A segunda etapa destaca a importância dos seres vivos, da água e das florestas. Já a terceira parte da visita foca em soluções sustentáveis, reforçando o papel de cada pessoa como agente na preservação e conservação do planeta.