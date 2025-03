Carreta Missionária leva atendimentos gratuitos aos moradores do Campina da Barra neste final de semana

Araucária receberá neste final de semana a Carreta Missionária, uma iniciativa da Igreja Batista Campina da Barra, que oferecerá diversos serviços gratuitos à comunidade local, em parceria com o grupo Missões Nacionais e apoio da Prefeitura de Araucária. A ação começa nesta sexta-feira (21/03) e segue até domingo (23), das 9h às 17h, em frente à Igreja Batista Campina da Barra, localizada na Rua das Acácias, 1757, esquina com a Rua Malva.

Foto: Divulgação

Segundo os organizadores do evento, o atendimento será feito por ordem de chegada, mediante distribuição de senhas. “A expectativa é atender um grande número de pessoas, proporcionando suporte tanto na área da saúde quanto em serviços sociais e de bem-estar”, afirma a organização.

Entre os serviços oferecidos pela Carreta Missionária estão atendimento odontológico, atendimento médico, sessões com massoterapeuta, corte de cabelo gratuito, orientação jurídica para quem precisa de suporte legal, apresentações de louvores e momentos de reflexão.

No evento também haverá um bazar, algodão doce e pipoca. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato diretamente com a Igreja Batista Campina da Barra ou acompanhar as atualizações nas redes sociais da instituição @ibcampinadabarra.