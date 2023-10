Carro acerta poste em cheio no Fazenda Velha

Na noite deste domingo, 22 de outubro, por volta de 20h, um acidente envolvendo apenas um carro aconteceu na Rua Roque Saad, próximo à Praça da Bíblia, em frente à Câmara de Vereadores.

De acordo com informações, o carro teria colidido contra um poste, felizmente o acidente ocasionou apenas perdas materiais, a motorista do carro não teve ferimentos graves.

Devido à colisão contra o poste, metade da Rua Roque Saad foi bloqueada. Com isso, quem vinha da rotatória, em direção à PR-423, encontrou apenas uma via em funcionamento. E quem estava vindo da Avenida das Nações, indo para a rotatória do CSU, encontrou a via bloqueada.

A rua foi fechada devido aos destroços que o poste deixou, e aos fios elétricos que ficaram soltos. Agentes do Departamento de Trânsito foram acionados e conseguiram administrar a situação.

Confira a live que realizamos no local: