Carro capota na PR-423 e motorista tem ferimentos moderados

Na manhã dessa quarta-feira (21/06), mais um acidente aconteceu em Araucária, dessa vez no km 10 da PR-423, próximo à empresa Fertilize. As primeiras informações que chegaram para o Corpo de Bombeiros seria de que um veículo estava capotado e havia apenas uma vítima, um homem com cerca de 40 anos. O motorista estaria inconsciente e preso nas ferragens, porém posteriormente verificou-se que a pessoa estaria consciente, apresentando ferimentos moderados.

O motorista foi rapidamente retirado do interior do carro e encaminhado ao hospital por uma ambulância do Siate. Ainda não há informações mais detalhadas sobre a causa do acidente, mas segundo os bombeiros, provavelmente o condutor tenha se perdido e capotado o veículo.

Assista a live que o Popular realizou no local: