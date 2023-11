Carro de jovem pega fogo e ela faz vakinha virtual para conseguir comprar outro

Nesta terça-feira, 21 de novembro, a araucariense Bianca Portugal Silva teve seu carro, um Celta ano 2001, incendiado no Jardim Condor, próximo à empresa Gerdau.

Ela estava conduzindo o veículo pela via quando de repente percebeu uma fumaça, então mal deu tempo de desembarcar e o fogo começou. Em poucos minutos o Celta ficou totalmente destruído.

“Não sei o que houve, do nada o carro pegou fogo. Estou muito triste porque não era apenas um meio de locomoção, pra mim tinha um valor sentimental”, disse a jovem. O carro pertencia ao irmão de Bianca que faleceu há quatro anos devido a uma leucemia. “Eu herdei o Celta, que se tornou uma conexão com a memória e o amor pelo meu irmão”, lamentou.

Bianca está sem saber o que fazer, pois o carro era seu meio de locomoção. “Sou mãe solo e tenho que levar e buscar meu filho na creche de carro todos os dias. Também levo minha mãe para o acompanhamento oncológico no Hospital do Rocio, em Campo Largo. Ela retirou um tumor e a cada quatro meses precisa se deslocar até lá para realizar consultas. Além disso, uso ele para ir ao trabalho”, contou ela.

Com um score de crédito baixo e recursos financeiros limitados, Bianca não tem condições de adquirir outro veículo, por isso, decidiu criar uma vakinha virtual para conseguir recursos. “Preciso adquirir um novo carro e continuar com minha rotina, então acredito que essa vakinha pode me ajudar. A meta é arrecadar 30 mil, pois pretendo comprar um carro um pouco mais novo, mas qualquer valor que eu conseguir já irá me ajudar bastante”, declarou.

Para contribuir com a vakinha da Bianca, acesse o link: https://www.vakinha.com.br/4241971. Você também pode fazer um PIX na chave 4241971@vakinha.com.br

Edição n.º 1390