Na próxima semana, Araucária completa 136 anos de vida! Isso, oficialmente, claro, afinal, essa região aqui já era ocupada muito antes disso pelos chamados povos originários, os quais nunca podemos esquecer e sempre procurar honrar!

Mas foquemos na data que consta, digamos assim, em nossa certidão de nascimento: 11 de fevereiro de 1.890. Lá se vão 136 anos de emancipação política. 136 anos de história. Uma história construída a muitas mãos. Por milhares de pessoas. Algumas mais conhecidas, outras nem tanto. Todas, porém, extremamente importantes para que tenhamos chegado neste fevereiro de 2026.

O Popular, como já é praxe, publicará na próxima semana o seu tradicional suplemento especial de aniversário de Araucária. Esse caderno é sempre um convite para revisitarmos o passado de nossa cidade e, de certa forma, aprendermos um pouco mais sobre aqueles que nos trouxeram até aqui.

E assim será novamente neste ano de 2026! Então, desde já, fica o nosso convite para que todos reservem o seu exemplar da edição de quinta-feira que vem, 12 de fevereiro. Ela estará simplesmente incrível!
E aproveitando que o assunto é aniversário, fica também o convite para que as famílias araucarienses se organizem para aproveitar as ações em comemoração aos 136 anos de Araucária. Elas estão sendo organizadas pela Prefeitura de Araucária e o destaque deste ano é um circuito de brinquedos infláveis que será montado no Parque Cachoeira em 11 de fevereiro para que a criançada se divirta.

Uma verdadeira festa para quem realmente importa: a nossa comunidade, a nossa gente. Estamos falando de um evento de contemplação, de tempo de qualidade para que pais, mães, famílias levem seus filhos, parabenizem Araucária e aproveitem!
Feliz 136 anos Araucária!

Edição n.º 1501.