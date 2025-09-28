A notícia ruim da semana é a de que Araucária segue sendo palco de casos que fazem com que qualquer pessoa com um mínimo de noção se faça a seguinte pergunta: onde estamos errando?
Saber que uma adolescente pode estar com a vida em risco após ser agredida dentro de um colégio estadual por outras três alunas é algo que exige, mais do que uma resposta das autoridades, uma reflexão profunda dessas jovens e suas famílias.

Sim, porque é inaceitável que o ambiente escolar esteja tomado por casos de indisciplina que não raramente se desdobra na prática de um ato infracional, como é o caso em questão.

Haverá os que dirão que a culpa é do colégio. Veremos quem culpe as forças policiais. Teremos quem aponte o dedo ao Conselho Tutelar. No entanto, a culpa maior é das famílias dessas jovens!

Exatamente! Das famílias que não lhes souberam educar corretamente, que foram incapazes de impor-lhes os limites ao longo do desenvolvimento físico e mental desses seres humanos. Tanto é que agora, já com certa idade, acreditam que eventuais desinteligências devem ser resolvidas por meio de imposição física! Algo inaceitável!

Embora a torcida, obviamente, seja – antes de tudo – para que a jovem agredida se recupere por completo, é urgente também punir as agressoras e seus pais! Porque simplesmente terceirizar a responsabilidade pelo cuidado dos filhos ao Estado não é correto!

Pais como esses precisam entender que a responsabilidade com a educação de seus filhos não se resume a encaminhá-los a escola! Essa, aliás, é a parte mais fácil do processo. Mais difícil e importante é que eles frequentem esses espaços de ensino entendendo o que podem ou não fazer lá. A educação, como já diriam os antigos, precisa vir de casa! Logo, se não veio, a culpa é também dos pais!

Edição n.º 1484.