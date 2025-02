Carta do editor: A melhor experiência para o leitor

O Popular sempre “acorda” com um propósito: ser importante para a comunidade araucariense. Ser importante para os diversos segmentos de nossa população. Ser importante para gente de verdade.

É por isso que diariamente nossa equipe trabalha para proporcionar a melhor experiência possível para aquelas pessoas que se dedicam a ler nossas matérias, seja no impresso, nativamente no site ou por meio de nossas redes sociais.

No que tange ao jornal impresso, por exemplo, promovemos algumas mudanças ao longo das últimas semanas para que a experiência de leitura fosse mais agradável aos olhos de nossos leitores. Uma dessas alterações foi a escolha da fonte Montserrat no tamanho 8.5 para diagramação dos textos.

A escolha da fonte foi feita após vários estudos por parte de nossa equipe de arte final. O traçado da Montserrat é limpo e moderno, com um espaçamento entre caracteres que facilita o processo de leitura, evitando o embaralhamento de letras e palavras, principalmente àqueles olhos mais cansados em razão da experiência acumulada ao longo dos anos.

Os traços bem definidos Montserrat ainda garantem uma melhor qualidade de leitura em papel, vez que – como se sabe – a impressão de jornal é feita em gráficas rotativas.

Paralelamente a essa preocupação com o impresso temos investido em melhorar a experiência de navegação em nosso site www.opopularpr.com.br. Constantemente nossa equipe trabalha em atualizações para que o tempo de carregamento das matérias seja praticamente instantâneo. Buscamos ferramentas que deixem o site mais leve, de modo que possa ser rapidamente acessado de qualquer tipo de smartphone, desde os mais antigos até aqueles mais modernos.

Temos buscado também fazer com que cada vez mais as notícias publicadas em nossas páginas cheguem até o leitor de maneira escrita e falada. Com isso, reforçamos nosso compromisso de levar informação de qualidade pra gente de verdade, sempre tendo como personagem central a cidade de Araucária.

Edição n.º 1453.