Carta do editor: A vez delas!

A capa desta semana de O Popular estampa a opção do prefeito eleito Gustavo Botogoski (PL) em colocar mulheres a frente das três principais pastas de seu governo.

Juntas, elas administrarão recursos que superam o meio bilhão de reais. Juntas, elas ficarão responsáveis – de alguma forma – por gerir políticas públicas que alcançam quase a totalidade de nossa população.

Outro ponto interessante é que, a entrega do comando das secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social a Renata Knopik Botogoski, Tatiana Assuiti e Amanda Nassar, respectivamente, está sendo feita não simplesmente por fidúcia política.

As três possuem currículos acadêmicos muito condizentes com as áreas que vão administrar. Ou seja, são escolhas políticas? Sim, são escolhas políticas. Mas são também escolhas com perfil técnico. Algo muito salutar para uma administração com desafios gigantescos na área da saúde, educação e assistência social.

Outro vértice interessante pela qual essa análise pode ser feita é o fato de as três escolhidas para a missão terem vínculos consolidados com a cidade de Araucária. São pessoas que “amassam barro” na cidade, como se diz em política, e não “pó de arroz”, sem qualquer comprometimento com o desenvolvimento de nossas pessoas.

Não se está aqui dizendo, obviamente, que precisamos fechar as portas do secretariado municipal para pessoas que não residem na cidade. Muito pelo contrário! Cabeças de fora ajudam muito. Porém, existem certas pastas que precisam ser comandadas por pessoas que “dormem aqui”, que podem ser acionadas a qualquer horário do dia e da noite pelo prefeito para solucionar esse ou aquele problema que eventualmente surja fora do horário de expediente.

Fica a torcida para que mais e mais mulheres ocupem espaços de poder em nossa cidade e que elas inspirem outras mais, que sejam referências para meninas araucarienses que precisam ser todos os dias empoderadas numa sociedade estruturalmente machista como a nossa!

Edição n.º 1441.