Carta do editor: Como honrar Araucária?

Neste fevereiro de 2025 Araucária completa mais um ano em sua trajetória. São exatos 135 anos de uma história feita a muitas mãos. Seja a dos povos originários que aqui estiveram desde sempre. Seja a dos imigrantes poloneses, italianos, ucranianos, sírios, alemães, japoneses que chegaram no século 19 e início de 20. Seja pelas mãos dos migrantes que vieram de todas as regiões do país a partir da industrialização da década de 1970.

Todos eles – de alguma forma – colaboraram para chegarmos até aqui. Mas, e agora? A partir daqui. Quem constrói Araucária? Quem segue lutando por ela? Sim, porque ainda há muito por se fazer.

Daqui 135 anos será que contarão a nossa história? Será que nos mencionarão como pessoas que fizeram a diferença na construção de nossa cidade? Será que estamos fazendo a nossa parte? É um exercício diário que todos nós – 160 mil habitantes, segundo o IBGE – precisamos fazer. Nos perguntarmos se estamos fazendo a nossa parte por Araucária.

Será que estamos honrando essa cidade? Será que você que mora em um dos dezoito bairros de nossa cidade está fazendo a sua parte? Será que você que mora em alguma das nossas dezenas de localidades rurais desta linda cidade está fazendo a sua parte?

E quando digo fazer a nossa parte não é muita coisa não. Aliás, fazemos a nossa parte com atitudes simples. Vamos começar buscando enaltecer as coisas boas de Araucária. Isso, claro, não quer dizer que precisamos fingir que as coisas ruins não existem. Elas existem sim. E existem em tudo quanto é lugar. Então, vamos dedicar mais tempo agradecendo pelo que temos de bom do que reclamando pelo que temos de ruim.

Da mesma forma, vamos buscar valorizar aquilo que é nosso. Privilegiar nosso comércio, nossa indústria, nossos parques e praças. Nossa gente!

Vamos também zelar por aquilo que é de todos. E isso a gente faz não jogando lixo no chão de ruas e praças. Fazemos recolhendo o cocô do cachorro. A gente faz não pichando o ônibus, separando o lixo, enfim fazemos usando os serviços públicos de maneira adequada.

Esse é o presente que todos nós podemos dar para Araucária neste aniversário de 135 anos! Este é o presente que nos valerá um lugar de honra na história de nossa Gentil Tindiquera!

Edição n.º 1452.