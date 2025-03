Carta do Editor: Existe vida em ambos os lados da PR 423 e BR 476

Ao longo dos próximos anos Araucária vai experimentar mudanças significativas em sua infraestrutura viária. São investimentos pesados do Governo do Estado e da União que prometem dar nova cara a vias já tradicionais de nossa cidade.

Embora essas mudanças sejam importantes para o desenvolvimento do Município, elas também o são para o crescimento de todo o Estado e do Brasil. Afinal, moramos no pulmão econômico do Sul do país e daqui sai boa parte do combustível que abastece o país, além – claro – de centenas de outros itens, das mais diversas cadeias produtivas, que fazem girar a roda da economia.

Em que pese a importância desses projetos e a necessidade de que cada morador de nossa cidade os apoie, é importante também que todos nós estejamos atentos ao modo como a implantação desses corredores metropolitanos vão influenciar a nossa rotina e – eventualmente – mudar a cara da Araucária que conhecemos hoje.

E o momento de ficarmos atentos a essas mudanças é o que vivemos hoje. A hora de exigirmos que eventuais distorções sejam corrigidas é agora.

Merece especial atenção de nossa população, por exemplo, a obra de duplicação da rodovia que liga Araucária a Campo Largo e a que liga nossa cidade a Lapa, bem como a terceira faixa do trecho já duplicado da BR-476, que nos liga a Capital. Ambos sob responsabilidade da concessionária Via Araucária, a quem caberá executar esses serviços.

O projeto original – infelizmente – não respeita a manutenção de acessos consolidados a localidades rurais e urbanas de nosso Município. Isso não é aceitável. Afinal, ao longo de décadas a cidade enquanto organismo vivo que é foi se desenvolvendo diante de uma realidade. Agora, é preciso que o traçado respeite essa história. Existe vida e costumes em ambos os lados das rodovias PR 423 e BR 476 e – dentro do razoável – é a engenharia que precisa se adaptar ao ser humano e não o contrário.

Fiquemos atentos!

Edição n.º 1456.