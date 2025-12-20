Por muitos anos, um dos símbolos do abandono da Saúde em Araucária foram as poltronas hospitalares destinadas a acompanhantes de pacientes internados no Hospital Municipal de Araucária (HMA).

Caindo aos pedaços, elas foram fotografadas por centenas de pessoas que um dia precisaram acompanhar um familiar internado no HMA. Essas fotos ganharam as redes sociais e nos encheram de vergonha!

Agora, no entanto, em dezembro de 2025, estamos prestes a finalmente ver esse problema resolvido. Isso porque a Prefeitura concluiu a compra de 95 novas poltronas hospitalares. A empresa fornecedora é a Combraz.

O primeiro lote dessas novas poltronas, com 40 unidades, chegou ao almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde nesta semana. Lá, foram devidamente patrimoniadas e nesta quarta-feira, 17 de dezembro, já estão sendo levadas ao HMA. As outras 55 devem ser entregues até o dia 23 de dezembro.

Apenas para registro histórico. Nunca antes nos 17 anos de vida do HMA as poltronas de acompanhantes de pacientes haviam sido trocadas. No ano de 2022, inclusive, O Popular chegou a fazer uma matéria sobre o estado deplorável desses móveis. O gestor da época chegou a dizer que iria trocá-las. Mas estávamos diante de uma mentira. Até porque as prioridades de quem administrou a cidade entre 2017 e 2024 eram outras. Jamais a Saúde da população araucariense.

Mas, deixemos o passado no passado. Porque esse não volta mais! A boa notícia é que – finalmente – o problema das malfadadas poltronas do HMA foi resolvido!

E a essa resolução se somam outras, como a troca do telhado do Hospital, que teve a obra iniciada também esta semana e à renovação do parque de equipamentos médicos do HMA, que está em processo de licitação!

Com isso, aos poucos, mas de maneira constante, a parte estrutural do nosso HMA volta a ser recuperada para que – em breve – todos possam voltar a ter orgulho do hospital de Araucária!
