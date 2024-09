Carta do Editor: Não dá mais pra esperar!

A única pesquisa registrada feita em Araucária nestas eleições de 2024 apontou que mais de 20% dos eleitores não escolheram ainda um candidato a prefeito para administrar a cidade a partir de janeiro de 2025.

Deste total, 9,89% disseram que pretendiam votar em branco ou anular o voto. Já os outros 13,77% afirmaram ainda estar indecisos. São números interessantes, até porque estamos falando de um universo com dez candidatos a prefeito.

Faltam praticamente duas semanas para os 110.243 eleitores aptos a votar em 6 de outubro irem as urnas e já não dá mais para deixarmos “pra depois” essa análise do mais preparado para cuidar da cidade de Araucária pelos próximos anos.

Todos os dez candidatos já estão com suas campanhas nas ruas, sejam essas ruas físicas ou virtuais. Precisamos dar atenção a eles. Precisamos ler suas propostas. Analisar seus currículos. Pesquisar o passado de cada um. E todas essas informações estão à nossa disposição.

Os candidatos estão fazendo o seu papel. A Justiça Eleitoral está fazendo o seu papel. A imprensa está fazendo o seu papel. Mas é preciso também que o eleitor faça o seu.

Afinal, não é possível que num universo com dez candidatos a prefeito nenhum tenha as qualidades que você eleitor procura. Então, fica a dica, e mais do que isso, o apelo para que reservemos um tempo ao longo dos próximos dias para xeretar a vida dessa dezena de pessoas que estão se empenhando para conquistar o nosso voto!

Com certeza você encontrará em algum deles a pessoa que mais se aproxima do que você entende reunir os atributos necessários para cuidar daquilo que temos de mais importante coletivamente: nossa cidade!

Edição n.º 1433.