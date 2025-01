Carta do editor: Prioridades!

Numa cidade com quase 500 quilômetros quadrados de área, mais de 160 mil habitantes, R$ 2 bilhões de orçamento anual e um corpo de funcionários diretos e indiretos que beira 10 mil pessoas a administração pública precisa definir suas prioridades. Do contrário, tudo vira prioridade, mas, na prática nada é prioridade.

Justamente por isso é de se enaltecer o fato de o prefeito Gustavo Botogoski ter deixado claro, com todas as letras, que a prioridade de sua gestão é a área da Saúde.

Há que se dizer ainda que é corajoso declarar em alto e bom som que a Saúde é a prioridade das prioridades. Afinal, estamos falando de uma área extremamente sensível, em que – por mais empáticos que sejamos – a nossa dor tende a ser mais importante do que a dor do outro, vez que somos humanos, cada qual com suas necessidades individuais.

Ao eleger a Saúde como prioridade, Gustavo humaniza sua gestão. Até porque, é fato que a área não era prioridade de quem administrou a cidade ao longo dos últimos anos. As prioridades eram outras. E não se está aqui fazendo juízo de valor sobre essa opção. Estamos apenas constatando o que outrora foi até verbalizado.

É legítimo a todo e qualquer gestor definir suas prioridades. Mesmo que essas prioridades não sejam aquelas que doem no íntimo da população mais vulnerável, que – admitamos – é quem mais precisa do poder público.

E nessa opção de Gustavo pela Saúde quem gosta de gente, quem é capaz de se sensibilizar pela dor do outro precisa apoiá-lo, precisa ajudá-lo. Porque, sim, é possível melhorar – e muito – a rede pública de saúde de Araucária. E o primeiro passo para isso foi dado: a vontade do gestor.

