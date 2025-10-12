A farda azul da Guarda Municipal de Araucária foi manchada no último final de semana. E foi manchada por aqueles que juraram honrá-la e isso só aumenta a necessidade de que a Instituição se levante contra quem não a respeita!

Exatamente! O caso absurdo de dois guardas municipais agredindo uma pessoa em posição de revista é uma agressão não só aquele homem, mas também a sociedade araucariense. E isto acontece porque a população precisa confiar plenamente de que, ao acionar o 153, ela será atendida por agentes bem preparados e isso inclui equilíbrio emocional para atuar nos mais diversos casos, desde desinteligências entre vizinhos até confrontos armados.

Quando essa confiança é quebrada deixamos de ter agentes de segurança pública a serviço do Estado e passamos a ter capangas, justiceiros, milicianos e/ou para resumir tudo isso: bandidos de farda! É por isso que o comando da Guarda Municipal não pode admitir que uma história de duas décadas seja jogada no lixo por maus profissionais.

Punir exemplarmente os guardas municipais que sujaram a farda azul é mais do que um ato de justiça é também um ato de respeito as quase três centenas de guardas municipais que fazem um excelente trabalho diariamente em nossa cidade.

E no presente episódio, convenhamos, à medida que se impõe para o caso concreto, pelo menos no campo administrativo, é a demissão desses guardas e, enquanto o devido processo administrativo disciplinar tramita, é preciso que ambos permaneçam afastados das ruas, impedidos de portar armas de fogo. Do contrário quem estará em perigo é a sociedade araucariense. Do contrário, quem estará sujeito a desconfiança da coletividade são as centenas de ótimos guardas municipais que integram a nossa corporação.

Expurgar maus guardas da instituição Guarda Municipal é uma prova de respeito aos bons guardas e a todos nós! Pensemos todos nisso e boa leitura!

Edição n.º 1486.