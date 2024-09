Carta do Editor: Todos ao debate!

O Popular tem divulgado desde a semana passada que realizará um debate entre os candidatos a prefeito de Araucária. A data já está marcada! 24 de setembro de 2024. O horário também! A partir das 19h30. O local escolhido é a sede da Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária (AECIAR), que é também a parceira institucional na promoção do evento!

Desde que o evento ganhou dia e hora e a confirmação da presença de nove dos dez candidatos passamos a ver comentários de entusiastas da candidatura que não confirmou presença acerca de lisura das regras do debate.

Comentários estes que – se analisados com a devida lupa – não se sustentam. Afinal, o debate não é com o mediador Waldiclei Barboza. O confronto de ideias acontecerá entre os candidatos. Da mesma forma, o público do evento não é o Jornal O Popular e sim a população de Araucária.

As regras do debate privilegiam uma abordagem macro das intervenções que o próximo gestor da cidade precisará fazer a frente da cidade a partir de 2025. E o que o eleitor espera ouvir nesse encontro é como o vencedor lidará com essas questões.

Da mesma forma, o debate é uma oportunidade de o cidadão ver como se comporta o prefeiturável num ambiente não controlado. Sim, porque a propaganda política que você vê nas redes sociais ou nos panfletos é uma ação de marketing, com luz, filtro e texto previamente ensaiados. Já na arena do debate a história é diferente, pois o candidato pode até saber o tema, mas não sabe a pergunta.

O ambiente do debate é inóspito para os despreparados. Mas pode ser uma excelente oportunidade para quem tem proposta, para quem sabe que governar é lidar com a divergência para construir a convergência, para quem sabe que a cidade é um organismo vivo que precisa ser constantemente reanalisado, pois – do contrário – esse organismo adoece.

E você – eleitor araucariense – já deixe agendado a data de 24 de setembro de 2024 para acompanhar pelas redes sociais de O Popular esse grande debate.

Edição n.º 1432.