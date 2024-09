Carta do Editor: Um dia histórico!

Uma das missões de O Popular do Paraná desde sua gênese foi ser a ponte entre o que a população precisa saber e os políticos contar, mesmo que muitas vezes eles não tenham quisto voluntariamente fazer essa prestação de contas.

Para efetivar essa missão, fazemos das tripas coração, como diz o ditado popular. Quando o que precisa ser contado é algo bom, nossa tarefa é mais fácil. Quando o que precisa ser contado desagrada a esse ou aquele ocupante de cargo público, a missão é mais espinhosa.

Mas, de uma forma ou de outra, seguimos cumprindo nossa missão. E fazemos isso porque acreditamos que a população quando corretamente informada tem o livre arbítrio para fazer o que bem entende com essa informação.

E foi com esse intuito que nesta semana realizamos um grande debate com os candidatos a Prefeitura de Araucária. Um evento que – sem dúvida – entrará para a história das coberturas eleitorais em nossa cidade. Isto porque, embora a dinâmica de debates não seja uma novidade no Brasil e no mundo, por aqui ela nunca foi explorada editorialmente de maneira tão incisiva.

O debate de 24 de setembro de 2024 é mais um momento daqueles que servem para renovar os votos de O Popular com seus leitores. Porque a proposta apresentada não buscou favorecer a esta ou aquela candidatura e sim ao confronto de ideias. A apresentação de propostas. A retórica de cada candidato quando confrontado a temas que eles não esperavam. Fizemos um debate pensando em você, eleitor araucariense que precisará ir a urna no próximo dia 6 de outubro para escolher o novo chefe do Poder Executivo.

Obviamente, como todo debate, tivemos os imprevistos. Tivemos aquele momento mais caloroso. Tivemos as gafes. Tivemos as cobranças mais olho no olho. E tudo isso faz parte! E faz parte porque a política é uma ciência humana e jamais podemos esquecer disso. A democracia é tão bela que foi concebida para que escolhamos outros iguais para nos representar e esses iguais errarão, acertarão, mentirão, falarão a verdade, terão medo, compaixão, raiva e vários outros sentimentos próprios das pessoas. E neste contexto, nosso desafio é encontrar o mais equilibrado para nos governar. Porque governar é ter equilíbrio e, num debate, quando olhamos atentamente a todos os candidatos, conseguimos identificar quem tem esse equilíbrio!

Muito obrigado a todos que acompanharam o debate desta semana! Muito obrigado as empresas que acreditaram em nosso projeto!

Edição n.º 1434.